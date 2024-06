Tchad - RDC : Le président et facilitateur Tshisekedi recevra les honneurs de N'Djamena

Lors de cette rencontre, plusieurs points cruciaux ont été abordés, notamment l'organisation et la préparation de la visite imminente du Président Tshisekedi à N'Djamena. "Il était question d'obtenir aussi le calendrier pour préparer son arrivée à N'Djamena, au Tchad, et recevoir une équipe qui arrive à Kinshasa ce samedi, conduite par le président de l'Agence nationale des élections du Tchad," a précisé Didier Mazenga.



Le ministre Mazenga a également souligné l'importance de cette visite pour le renforcement des liens entre les deux pays et la reconnaissance du rôle significatif de Tshisekedi dans le soutien à la stabilité régionale. "Le Président Tshisekedi a été considéré comme un roi, une icône et c'est dans ce cadre qu'il sera décoré et qu’une rue est baptisée à son nom," a-t-il ajouté, mettant en lumière les honneurs qui seront rendus au Président congolais en reconnaissance de ses efforts.