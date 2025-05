Tchad : Réunion cruciale sur la relocalisation des réfugiés de l'Est

Elle était accompagnée de Hassan Bakhit Djamous, Ministre de l’Environnement, de la Pêche et du Développement Durable, Ahmat Oumar Ahmat, Ministre Délégué auprès du Ministre de l’Administration du Territoire (chargé de la Décentralisation), et du Dr François Batalingaya, Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies au Tchad.





L'objectif de cette réunion était d'échanger avec les acteurs humanitaires, les représentants des bailleurs de fonds et les directeurs techniques des institutions concernées sur les actions à entreprendre.





Une situation humanitaire préoccupante



La situation des réfugiés, déplacés par les violences au Soudan, exige une action coordonnée, rapide et durable. Des personnes fuyant la guerre se sont installées le long des points frontaliers entre le Tchad et le Soudan, notamment dans les villages et sites spontanés d’Adré, Ademour, Tine, Birak et Koulbous, à la recherche de sécurité.





Grâce aux efforts conjoints de tous les acteurs, plus de 500 000 réfugiés ont déjà été relocalisés vers des sites aménagés ou des extensions d'anciens sites, garantissant ainsi leur protection, leur sécurité et leur dignité. Cependant, plus de 282 000 réfugiés sont toujours en attente de relocalisation.





Les objectifs de la relocalisation



Cette opération de relocalisation vise plusieurs objectifs clés :



Éloigner les réfugiés des zones frontalières pour renforcer leur sécurité et leur protection.

pour renforcer leur sécurité et leur protection. Promouvoir une cohabitation pacifique entre les réfugiés et les populations locales.

entre les réfugiés et les populations locales. Assurer l'accès à des services de base de qualité dans les sites aménagés.

dans les sites aménagés. Réduire la pression économique, environnementale et sociale exercée sur les zones frontalières.



La mobilisation continue des partenaires est cruciale pour répondre à cette urgence humanitaire et assurer des conditions de vie décentes aux populations affectées.