Tchad - Scandale au Parc National de Zakouma : Des Responsables Suspendus après le Braconnage de Rhinocéros

Le Ministère de l'environnement, de la pêche et du développement durables a annoncé la suspension immédiate de plusieurs responsables du Parc National de Zakouma, suite à un incident de braconnage choquant ayant coûté la vie à deux femelles rhinocéros. Découverte Tragique

Les corps sans vie des deux rhinocéros ont été découverts par des patrouilles de gardes forestiers, qui ont constaté des traces évidentes de braconnage. Les animaux auraient été abattus pour leurs cornes, alimentant ainsi un marché noir illégal qui menace gravement la survie de ces espèces emblématiques. Réaction du Ministère

Cette annonce de suspension intervient dans un contexte d'accroissement des efforts de conservation et de protection de la faune sauvage au Tchad. Le ministère a condamné fermement cet acte de braconnage, soulignant l'importance de protéger les rhinocéros, qui sont déjà en danger critique d'extinction. Appel à la Vigilance Le Ministère a appelé à une vigilance accrue de la part des autorités compétentes et des acteurs impliqués dans la protection de la faune, et a affirmé son engagement à collaborer avec des partenaires internationaux pour renforcer les mesures de lutte contre le braconnage et la contrebande d'espèces sauvages.