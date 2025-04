Tchad : à N’Djamena, cinq personnes détenues pour coups et blessures volontaires

Cinq personnes ont été placées en détention à la maison d’arrêt pour trouble à l’ordre public, coups et blessures volontaires, ainsi que complicité. Des faits prévus et punis par les articles 518, 309, 310 et 80 du Code pénal.



Parmi elles se trouvent des individus se disant victimes de la disparition de leurs organes génitaux. Ils ont accusé un passant d’avoir fait disparaître le sexe de leur petit frère, et, en réaction, se sont acharnés sur la personne accusée, la rouant de coups et lui infligeant des blessures.



Les cinq personnes ont été arrêtées, entendues dans le cadre de procès-verbaux réguliers, puis déférées au parquet d’instance de N’Djamena. Elles ont été poursuivies pour trouble à l’ordre public et coups et blessures volontaires, avant d’être placées à la maison d’arrêt par le 9ème Substitut du Procureur de la République.