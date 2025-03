Tchad : appel à candidature à l’endroit des jeunes artistes pour la promotion de la paix

Une conférence de presse a été organisée ce 17 mars 2025 par ACRA, en partenariat avec l'Institut français (IFT) et l'appui financier de l'Union Européenne, relatif au projet : « Jeunesse Action pour l'avenir du Tchad », placé sous le thème : « L’Art de la paix, la paix par la paix ».



Ce projet a pour objectif de faire la promotion de la paix et la prévention de conflits au Tchad, et cela concerne six provinces du Tchad notamment, Ndjamena, Moyen Chari, Kanem Borkou, Lac et le Ouaddaï.



Cette conférence de presse a été co-animée par l'assistante coordination d’ACRA, Valentina Majesta et Djimbaye Toidongar, superviseur des animateurs et chargé du genre, et le directeur de L'IFT Pierre-Hubert Touchard.



L'appel à la candidature est ouvert du 15 mars au 06 avril et concerne les jeunes entre 18 et 30 ans, des 6 provinces d'intervention dans les catégories musique, danse, théâtre et art visuel (peinture et art plastique). Pour postuler, les intéressés doivent envoyer leur demande de participation à l'adresse mail : selectiontchad@acra.it ou au numéro 65258790. La demande à la candidature doit inclure :

• Copie de pièce d'identité

• CV détaillant expériences précédentes dans le domaine artistique et dans la sensibilisation ;

• Une lettre motivation ;

• Une mini-vidéo d'une durée maximale de 10 minutes, présentation de leur performance dans une des quatre catégories.



Cependant, pour être éligible le candidat/e doit : être âgé entre 18 et 30 ans, résider dans l'une des 6 provinces du projet (Ndjamena, Moyen Chari, Lac, Kanem Borkoub et Ouaddaï) ;

avoir une expérience préalable dans le secteur artistique (en particulier dans l'une des quatre catégories précités) ;

être disponible à participer à un atelier de formation présentiel à Ndjamena, entre le 20 et le 26 avril (dont les coûts seront à la charge de ACRA) ;

être engagé/e et motivé/e dans la sensibilisation à la vie communautaire. Les candidatures doivent être envoyées au plus tard le 06 avril 2025.



Les dossiers incomplets, après le délai, ne seront pas pris en compte. Ce projet se base sur une approche inclusive et participative, qui voit dans les jeunes hommes et femmes et dans leurs associations, les acteurs du changement social.