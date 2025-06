Tchad : après une forte pluie, la situation des ravins à Mao préoccupe les autorités

Face à cette situation, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, le général Asseif Mahamat Assouni, accompagné des autorités administratives et militaires, ainsi que du maire de la commune de Mao, Mahadi Ali Alifeï, a visité, le 2 juin 2025 dans la soirée, plusieurs ravins de la ville.



Il s’agit notamment de ceux de Moto, Bornoty et Lakouass, afin de constater les dégâts causés par la pluie. Sur place, l'équipe du délégué général a pu observer l'évolution des ravins, ainsi que la destruction de plusieurs habitations. Cette visite des autorités locales est essentielle pour déterminer les mesures à prendre afin de protéger les habitants.



Dans son intervention, le premier magistrat de la province du Kanem, le général Asseif Mahamat Assouni, a exprimé sa gratitude envers les personnes vivant aux abords des ravins, tout en suggérant un recensement afin de trouver des solutions pour les riverains.



Il a également profité de l'occasion pour lancer un appel aux plus hautes autorités du pays, ainsi qu'aux organisations nationales et internationales, en vue de soulager les souffrances des riverains.