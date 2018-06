Tchad : arrestation d'un policier impliqué dans l’assassinat de la chinoise

Le ministre de l’Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, Ahmat Mahamat Bachir a présidé, ce mardi 19 juin 2018, à la direction générale de la Police Nationale, une cérémonie de présentation de 34 présumés malfrats appréhendés par les éléments de la police nationale lors de leurs différentes opérations intervenues ces derniers jours. Parmi ces 34 présumés malfaiteurs, il y a 18 auteurs de vols mineurs, 7 voleurs de motos dont l'assassin de sa conjointe pour infidélité, 8 braqueurs de motos, des voleurs d’un véhicule de marque V8 à domicile, 2 trafiquants de drogues, trois présumés assassins de la commerçante chinoise Wang Lian Fen et un marabout chez qu'ils ont caché l’arme du crime.



Plusieurs objets saisis entre les mains de ces présumés malfaiteurs ont été exposés : l’arme de marque AK7, des chargeurs, des munitions et chargeurs d'armes, une voiture de marque Corolla S, une voiture Toyota Hilux ayant servi au meurtre de la commerçante chinoise, la somme de 700 000 FCFA, une quantité impressionnante de drogue, des treillis militaires, des téléphones portables, un véhicule de marque V8 volé à domicile et un autre véhicule de marque Corolla S.