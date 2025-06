Tchad : au Batha, la Cour d’appel de Mongo tient des audiences criminelles foraines à Ati

Dans le cadre de la promotion d’un accès équitable à la justice et du respect des délais de détention provisoire, la chambre criminelle de la Cour d’appel de Mongo a lancé ce mardi des audiences foraines au tribunal de grande instance d’Ati.



La cérémonie d’ouverture officielle de cette session a été présidée par le procureur général près la Cour d’appel de Mongo, Ngomassinan Sou Takoyom, en présence du président de la Cour d’appel, Ngeussingar Lamane, du substitut du procureur général, du greffier en chef du parquet général, des conseillers, interprètes et du personnel d’appui judiciaire.



Le premier dossier examiné lors de cette audience publique concernait des faits d’assassinat et de complicité. Cette session judiciaire couvre plusieurs juridictions, notamment Ati, Amtiman, Bitkine, Mongo et Oum-Hadjer, et porte sur des infractions pénales graves telles que le viol, l’assassinat et d’autres formes de complicité criminelle.



La majorité des accusés sont en détention préventive. Les procédures sont engagées sous l'autorité du ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, avec le soutien du Bureau des Droits de l’Homme des Nations Unies au Tchad, dans le cadre d’un projet plus vaste de promotion des droits humains et de renforcement de l’appareil judiciaire.



Lors de son allocution, le substitut du procureur général a exhorté le public à respecter la discipline de l’audience, et à suivre les débats avec attention et civisme, soulignant l’importance de ces audiences pour rendre la justice accessible, transparente et équitable. Cette initiative reflète la volonté des autorités judiciaires de rapprocher la justice des citoyens, tout en garantissant un traitement rigoureux et impartial des dossiers criminels.