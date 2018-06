Tchad : décret de nominations

Un décret du chef du président de la République, pris sur proposition du ministre de l'Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, nomme deux personnalités à des postes de responsabilité :



Région du Mandoul :

Madame Lucie Beassembda est nommée Gouverneur en remplacement de M. Issa Adjideï, appelé à d'autres fonctions.



Région du Logone oriental :

M. Ahmat Taha Ahmat est nommé Gouverneur en remplacement de M. Adam Nouki Charfadine, appelé à d'autres fonctions.



Le ministre de l'Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale et le ministre des Finances et du budget sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret.