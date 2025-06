Tchad : des nominations au ministère de l’Eau et de l’Energie

Par décret No 1258/PR/PM/MEE/2025 du 24 juin 2025, Les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après : Direction Générale des Infrastructures Hydrauliques (DGIH)



Directeur général : M. FAYÇAL ABDELKERIM GARDIA, maintenu ;

Directrice générale Adjointe : Mme MERKAMDJIM JULIENNE en remplacement de M. KANABE BIANBO, appelés à d’autres fonctions.



Direction Générale des Ressources en Eau et de Réglementation (DGRER)

Directeur général : M. TAHIR ABDELAZIZ AWAM, en remplacement de M. DJIMASNGAR MADIDJE, appelé à d’autres fonctions ;

Directrice générale Adjointe : Mme FATIME ABDELKERIM, en remplacement de Mme ACHE TAHAR SOUGOUDI, appelée à d’autres fonctions.



Direction Générale de l’Assainissement (DGA)

Directeur général : M. KANABE BIANBO en remplacement de M. IGNABE PADACKE, appelé à d’autres fonctions ;

Directeur général adjoint : M. SALEH ALI WARI, en remplacement de M. ADOUM ALABANI, appelé à d’autres fonctions.



Direction Générale de l’Electricité et de la Planification Énergétique (DGEPE)

Directrice générale : Mme MENMDIGUENA BÉATRICE, nouveau poste ;

Directeur général adjoint : M. ABDOULAYE SOULEYMANE ABBA, nouveau poste.



Direction Générale des Énergies Nouvelles et Renouvelables (DGENR)

Directeur général : M. ALWALI HAROUN, maintenu ;

Directeur général adjoint : M. MAHAMAT ZAKARIA, poste vacant ;



SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG)

Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux (DAJC):

Directeur : M. YOBOUSSOUM NODJITOLOUM, nouveau poste ;

Directeur adjoint : M. TAMIBE JEAN NICOLAS, nouveau poste ;



Direction des Ressources Humaines, Matérielles et Financières (DRHMF)

Directeur : M. YONDAYAL JULIEN en remplacement de Mme DENDOUBA ARMANTINE, appelée à d’autres fonctions ;

Directeur adjoint : M. BRAHIM AL HISSEIN AHMAT, en remplacement de M. DOUFIENE PALLAYE, appelé à d’autres fonctions ;



Direction des Études, de la Planification, du Suivi-Evaluation et de la Communication (DEPSEC)

Directeur : M. CHERIF ZAKARIA SOULEYMANE, nouveau poste ;

Directeur adjoint : M. TAHA ABIAT MAHAMAT, nouveau poste.