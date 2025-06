Tchad : l’ADC dénonce la dégradation du réseau AIRTEL et appelle à des mesures concrètes

Respecter ses engagements contractuels en garantissant un service régulier et de qualité ;

Être réceptif aux plaintes des usagers et y apporter des solutions concrètes.

Prendre toutes les mesures coercitives nécessaires pour contraindre AIRTEL à améliorer ses services ;

Mettre en place une formule d’indemnisation pour les usagers victimes de préjudices.

Selon l’ADC, les mises en garde adressées à l’opérateur par l’ARCEP, l’autorité de régulation des communications électroniques, sont restées sans effet, traduisant un manque de considération pour les consommateurs et leurs droits.L’Association formule plusieurs exigences :À l’endroit d’AIRTEL Tchad :À l’endroit de l’ARCEP :Face à l’absence de solutions durables, l’ADC se réserve le droit d’appeler à des actions citoyennes pour défendre les droits des consommateurs et obtenir réparation des préjudices subis.« Il est inadmissible que les consommateurs continuent de subir sans réaction concrète », déclare le Coordonnateur Yaya Sidjim, signataire du communiqué.L’ADC appelle ainsi à une prise de responsabilité urgente de la part des parties concernées pour restaurer la confiance et garantir un service digne des attentes des usagers tchadiens.