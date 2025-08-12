Alwihda Info
TCHAD

Tchad : l’épineuse question de l’absence d’alternance au sein des partis politiques et syndicats


Alwihda Info | Par Hibé Ouadjouli Evarist - 12 Août 2025



Au Tchad, certains partis politiques et syndicats dénoncent régulièrement le manque d’alternance au sommet de l’État. Pourtant, eux-mêmes peinent à donner l’exemple.

Des partis politiques en manque de renouvellement
De nombreux partis tardent à organiser des congrès pour renouveler leurs instances dirigeantes. Et lorsque des élections internes sont finalement organisées, elles sont parfois entachées d’irrégularités ou contestées par une partie des militants. Dans certains cas, des présidents battus refusent tout simplement de céder leur place, plongeant leur formation dans une crise interne.

Cette longévité s’explique souvent par la conviction de certains dirigeants qu’ils sont irremplaçables. « Ces leaders s’imaginent indispensables, persuadés que personne ne peut faire mieux qu’eux », déplore Élysée, militant d’un parti influent. Ironie du sort : ces mêmes responsables critiquent l’absence d’alternance au sommet de l’État, tout en s’accrochant à leur propre fauteuil.

Les syndicats, mêmes travers
Ce manque de renouvellement n’épargne pas les syndicats. Bien que leurs textes fondateurs prévoient des assemblées générales régulières, certains dirigeants les retardent volontairement, par crainte de perdre leurs privilèges.

Transparence et démocratie en question
La longévité au pouvoir, souvent associée à un âge avancé des dirigeants, soulève des interrogations sur la vitalité démocratique de ces structures. Comment exiger une alternance au sommet de l’État sans l’appliquer au sein de sa propre organisation ? Comme le rappelle un adage : « Avant de vouloir transformer le pays, il faut commencer par se transformer soi-même. »

Les partis et syndicats gagneraient à montrer l’exemple en favorisant une relève compétente et en organisant des élections internes transparentes. Il est temps que ces organisations respirent à nouveau : la démocratie ne se décrète pas, elle se pratique.


