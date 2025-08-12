Selma Malika Haddadi : "Le volontariat, moteur de la transformation africaine"

La vice-présidente de la Commission de l’Union africaine, Selma Malika Haddadi, a lancé le 12 août 2025 le premier rapport sur l’état du volontariat en Afrique, en partenariat avec le PNUD. Cet événement, coïncidant avec la Journée internationale de la jeunesse et en prélude à l’Année internationale du volontariat 2026, met en lumière l’importance du volontariat, en particulier chez les jeunes, pour faire avancer l’Agenda 2063.



Elle a rappelé que le Corps des volontaires de l’UA a permis de recruter et déployer des centaines de jeunes professionnels à travers le continent, renforçant l’intégration, la paix et le développement.



Mme Haddadi a salué les contributions des volontaires qui, selon elle, enrichissent et transforment leur parcours professionnel tout en servant la cause panafricaine.



Elle a exhorté les États membres à institutionnaliser le volontariat dans leurs politiques nationales et à créer des opportunités concrètes pour la jeunesse, afin de faire du service volontaire un moteur de la transformation africaine.