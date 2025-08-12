Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Selma Malika Haddadi : "Le volontariat, moteur de la transformation africaine"


Alwihda Info | Par Alwihda - 12 Août 2025



Selma Malika Haddadi : "Le volontariat, moteur de la transformation africaine"
La vice-présidente de la Commission de l’Union africaine, Selma Malika Haddadi, a lancé le 12 août 2025 le premier rapport sur l’état du volontariat en Afrique, en partenariat avec le PNUD. Cet événement, coïncidant avec la Journée internationale de la jeunesse et en prélude à l’Année internationale du volontariat 2026, met en lumière l’importance du volontariat, en particulier chez les jeunes, pour faire avancer l’Agenda 2063.

Elle a rappelé que le Corps des volontaires de l’UA a permis de recruter et déployer des centaines de jeunes professionnels à travers le continent, renforçant l’intégration, la paix et le développement.

Mme Haddadi a salué les contributions des volontaires qui, selon elle, enrichissent et transforment leur parcours professionnel tout en servant la cause panafricaine.

Elle a exhorté les États membres à institutionnaliser le volontariat dans leurs politiques nationales et à créer des opportunités concrètes pour la jeunesse, afin de faire du service volontaire un moteur de la transformation africaine.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 12/08/2025

Tchad : l’épineuse question de l’absence d’alternance au sein des partis politiques et syndicats

Tchad : l’épineuse question de l’absence d’alternance au sein des partis politiques et syndicats

Indépendance du Tchad : et si on célébrait autrement ? Indépendance du Tchad : et si on célébrait autrement ? 12/08/2025

Populaires

Ghana - Sénégal : La BAD et Invest in Africa signent un accord de subvention de 850 000 $ pour stimuler les emplois verts inclusifs

11/08/2025

N’Djamena : le 9ᵉ arrondissement célèbre l’indépendance dans l’unité et la diversité

11/08/2025

11 août à N’Djamena : parade aérienne entre puissance de feu et haute technologie

11/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 04/08/2025 - Elwood Dk

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens 03/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 02/08/2025 - Alwihda

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine

Médiation tchadienne en RCA : Mahmoud Ali Seïd salue le leadership décisif du Maréchal Mahamat Idriss Deby Médiation tchadienne en RCA : Mahmoud Ali Seïd salue le leadership décisif du Maréchal Mahamat Idriss Deby 04/07/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter