TCHAD

Tchad : Sobkiba Sobdibe Liliane nommée Directrice générale de l'ANIE


Alwihda Info | Par Alwihda - 12 Août 2025



Par décret N°1755/PR/PM/MCI/2025 du 12 août 2025, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après à l'Agence nationale des investissements et des Exportations (ANIE):

● Directrice générale : Madame SOBKIKA SOBDIBE LILIANE, en remplacement de Monsieur KHASSIM LOL MAHAMAT CHOUA.

● Directeur général adjoint : Monsieur AHMED ALFYL MALLOUM en remplacement de Madame TAIZOUMBA PAYANG BEATRICE.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
