Tchad : Sobkiba Sobdibe Liliane nommée Directrice générale de l'ANIE

Par décret N°1755/PR/PM/MCI/2025 du 12 août 2025, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après à l'Agence nationale des investissements et des Exportations (ANIE):



● Directrice générale : Madame SOBKIKA SOBDIBE LILIANE, en remplacement de Monsieur KHASSIM LOL MAHAMAT CHOUA.



● Directeur général adjoint : Monsieur AHMED ALFYL MALLOUM en remplacement de Madame TAIZOUMBA PAYANG BEATRICE.