Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : les conseillers provinciaux à la sécurité convoqués pour une réunion stratégique


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 12 Août 2025



Tchad : les conseillers provinciaux à la sécurité convoqués pour une réunion stratégique
Le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, Ali Ahmat Aghabache, a convoqué l’ensemble des conseillers à la sécurité, récemment nommée dans les délégations générales du gouvernement auprès des provinces à une importante réunion de travail.

La rencontre est prévue pour le mercredi 13 août 2025 à 14 heures précises, dans la salle de réunion du ministère de la Sécurité publique et de l’Immigration, à N’Djamena.

Selon le communiqué officiel n°007/PR/PM/MSPI/SG/2025, cette séance de travail a pour principal objectif de mettre en place un canal de communication efficace entre le ministère et ses représentants provinciaux, afin d’assurer une meilleure coordination, et un suivi en temps réel des activités sécuritaires dans leurs zones respectives.

Le ministre a insisté sur la présence obligatoire et effective de tous les conseillers à cette réunion, soulignant l’importance stratégique de cette prise de contact pour harmoniser les actions sur le terrain et renforcer la sécurité nationale.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 12/08/2025

Tchad : l’épineuse question de l’absence d’alternance au sein des partis politiques et syndicats

Tchad : l’épineuse question de l’absence d’alternance au sein des partis politiques et syndicats

Indépendance du Tchad : et si on célébrait autrement ? Indépendance du Tchad : et si on célébrait autrement ? 12/08/2025

Populaires

Ghana - Sénégal : La BAD et Invest in Africa signent un accord de subvention de 850 000 $ pour stimuler les emplois verts inclusifs

11/08/2025

N’Djamena : le 9ᵉ arrondissement célèbre l’indépendance dans l’unité et la diversité

11/08/2025

11 août à N’Djamena : parade aérienne entre puissance de feu et haute technologie

11/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 04/08/2025 - Elwood Dk

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens 03/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 02/08/2025 - Alwihda

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine

Médiation tchadienne en RCA : Mahmoud Ali Seïd salue le leadership décisif du Maréchal Mahamat Idriss Deby Médiation tchadienne en RCA : Mahmoud Ali Seïd salue le leadership décisif du Maréchal Mahamat Idriss Deby 04/07/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter