Tchad : les conseillers provinciaux à la sécurité convoqués pour une réunion stratégique

Le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, Ali Ahmat Aghabache, a convoqué l’ensemble des conseillers à la sécurité, récemment nommée dans les délégations générales du gouvernement auprès des provinces à une importante réunion de travail.



La rencontre est prévue pour le mercredi 13 août 2025 à 14 heures précises, dans la salle de réunion du ministère de la Sécurité publique et de l’Immigration, à N’Djamena.



Selon le communiqué officiel n°007/PR/PM/MSPI/SG/2025, cette séance de travail a pour principal objectif de mettre en place un canal de communication efficace entre le ministère et ses représentants provinciaux, afin d’assurer une meilleure coordination, et un suivi en temps réel des activités sécuritaires dans leurs zones respectives.



Le ministre a insisté sur la présence obligatoire et effective de tous les conseillers à cette réunion, soulignant l’importance stratégique de cette prise de contact pour harmoniser les actions sur le terrain et renforcer la sécurité nationale.