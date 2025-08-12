Tchad : Après six ans de militantisme, Dr Sitack Yombatina quitte Les Transformateurs

« Après 6 ans de lutte et de combat autour des principes et valeurs que sont l’égalité, la justice, la dignité et la vérité, j’ai décidé, en toute conscience, lucidité, liberté et indépendance, et après analyse froide du travail abattu, de démissionner », a-t-il déclaré.



Dr Sitack Yombatina précise qu’il continuera à défendre, partout où cela sera nécessaire, les droits humains, les libertés fondamentales et les valeurs qu’il a toujours portées. Il a également exprimé sa gratitude envers celles et ceux qui l’ont soutenu « pendant ces longs moments de joie et de pleurs », concluant son message par un sobre « Shalom ».



Contacté par Alwihda Info, l’intéressé a confirmé sa démission, marquant ainsi une nouvelle étape dans la vie politique tchadienne et dans le parcours du parti Les Transformateurs, actuellement sous les projecteurs de l’actualité nationale.