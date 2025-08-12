Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Après six ans de militantisme, Dr Sitack Yombatina quitte Les Transformateurs


Alwihda Info | Par Alwihda - 12 Août 2025


N’Djamena – Dans un message publié ce 12 août 2025 sur sa page Faebook, Dr Sitack Yombatina a annoncé sa démission, à la fois de ses fonctions de vice-président du parti Les Transformateurs et du parti lui-même. Après six années d’engagement politique intense, l’universitaire explique sa décision par la volonté de se consacrer pleinement à ses activités initiales de recherche, d’enseignement et de consultance.


Tchad : Après six ans de militantisme, Dr Sitack Yombatina quitte Les Transformateurs
« Après 6 ans de lutte et de combat autour des principes et valeurs que sont l’égalité, la justice, la dignité et la vérité, j’ai décidé, en toute conscience, lucidité, liberté et indépendance, et après analyse froide du travail abattu, de démissionner », a-t-il déclaré.

Dr Sitack Yombatina précise qu’il continuera à défendre, partout où cela sera nécessaire, les droits humains, les libertés fondamentales et les valeurs qu’il a toujours portées. Il a également exprimé sa gratitude envers celles et ceux qui l’ont soutenu « pendant ces longs moments de joie et de pleurs », concluant son message par un sobre « Shalom ».

Contacté par Alwihda Info, l’intéressé a confirmé sa démission, marquant ainsi une nouvelle étape dans la vie politique tchadienne et dans le parcours du parti Les Transformateurs, actuellement sous les projecteurs de l’actualité nationale.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 12/08/2025

Tchad : distribution de dons par l’Association pour la Dignité de la Femme Africaine à Mao

Tchad : distribution de dons par l’Association pour la Dignité de la Femme Africaine à Mao

11 août à N’Djamena : parade aérienne entre puissance de feu et haute technologie 11 août à N’Djamena : parade aérienne entre puissance de feu et haute technologie 11/08/2025

Populaires

Ghana - Sénégal : La BAD et Invest in Africa signent un accord de subvention de 850 000 $ pour stimuler les emplois verts inclusifs

11/08/2025

N’Djamena : le 9ᵉ arrondissement célèbre l’indépendance dans l’unité et la diversité

11/08/2025

11 août à N’Djamena : parade aérienne entre puissance de feu et haute technologie

11/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 04/08/2025 - Elwood Dk

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens 03/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 02/08/2025 - Alwihda

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine

Médiation tchadienne en RCA : Mahmoud Ali Seïd salue le leadership décisif du Maréchal Mahamat Idriss Deby Médiation tchadienne en RCA : Mahmoud Ali Seïd salue le leadership décisif du Maréchal Mahamat Idriss Deby 04/07/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter