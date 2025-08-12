|
TCHAD
Tchad : nomination d'un Coordonnateur de la Cellule d'appui au Partenariat public-privé
Alwihda Info | Par Alwihda - 12 Août 2025
Par décret N°1757/PR/PM/MCI/2025 du 12 août 2025, Monsieur KAMPETE DIEUDONNÉ KINGUÉ est nommé Coordonnateur de la Cellule d'appui au Partenariat public-privé, en remplacement de Madame SOBKIKA SOBDIBET LILANE, appelée à d'autres fonctions.
