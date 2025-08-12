La BDEAC et la BEAC officialisent le dégel des 120 milliards de FCFA du compte courant d’associé

Ce 11 août 2025, au siège de la Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC) à Yaoundé, s’est tenue la cérémonie officielle de signature de l’avenant n°2 à la convention signée entre la BDEAC et la BEAC le 19 janvier 2016 qui consacre le dégel des 120 milliards de FCFA du compte courant d’associé. La cérémonie s’est déroulée en présence de hauts responsables des deux institutions.



Cette signature, effectuée par le président de la BDEAC Dieudonné Evou Mekou et le gouverneur de la BDEAC, Yvon Sana Bangui, marque une étape décisive dans la relance de la coopération entre les deux institutions financières majeures de la sous-région.



Elle intervient après plusieurs années de gel des ressources du compte courant d’associé, et fait suite aux recommandations du Comité ministériel de l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale (UMAC), sur proposition du Conseil d’administration de la BEAC. L’avenant signé entérine le versement par la BEAC du reliquat de l’avance en compte courant d’associé à la BDEAC d’un montant de 120 milliards de FCFA, soit 40 milliards de FCFA en 2025 et 80 milliards de FCFA en 2026.



Ces ressources permettront à la BDEAC de renforcer le financement de projets structurants des secteurs public et privé dans les Etats membres, avec un impact direct sur les populations à travers la création d’emplois, l’amélioration des infrastructures et le soutien aux initiatives économiques locales.



Cette nouvelle page dans la coopération entre la BEAC et la BDEAC illustre l’engagement commun de renforcer l’intégration économique et financière en Afrique Centrale, au service du développement durable et du bien-être des populations.