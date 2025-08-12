Tchad : ouverture de l'atelier de préparation du passage à l'examen de la CNDH

La cérémonie d’ouverture de l'atelier de préparation du passage à l'examen de la Commission Nationale des Droits de l'Homme(CNDH), devant le sous-comité d'accréditations qui aura lieu à Genève en Suisse au mois d'octobre prochain, a eu lieu ce mardi 12 août 2025 au centre Bethel de Bakara.



C’était en présence du directeur exécutif du réseau des institutions africaines de droits de l'homme (RINADH), venu prendre part à cet événement, sur invitation du président de la CNDH, Belngar Larmé Jaques.



Le directeur exécutif du RINADH, Gilbert Sebihogo s'est engagé à accompagner la CNDH afin d'obtenir le statut A, qui va lui permettre de bénéficier des avantages liés à ce statut : c'est-à-dire, être reconnue internationalement, et aussi être capable d'héberger un certain nombre d'activités du réseau, mais aussi des échanges d'informations et de bonnes pratiques...



Belngar Larmé Jaques, président de la CNDH, a quant à lui, saisi la balle au bond pour souligner que la CNDH revient cette année avec beaucoup d'assurance, par rapport à l'année passée où elle a fait un effort pour candidater, mais les conditions n'étaient pas réunies pour lui permettre d'accéder au statut A devant le sous-comité d'accréditations.



Par ailleurs, il a salué la disponibilité constante du directeur exécutif du RINADH dans le cadre du travail conduit par un groupe de commissaires, appuyés par des techniciens de la CNDH. Son appui de manière permanente dans la procédure qui a abouti au dépôt de la candidature de cette année réceptionnée avec succès en attendant le résumé de la déclaration de conformité, a été également loué.



Il est important de rappeler que le réseau des institutions africaines de droits de l'homme (RINADH), est composé de 46 pays membres, dont 28 sont accrédités au statut A, et la CNDH n'a pas acquis ce statut. Le 47ème pays membre étant le Niger, a été suspendu en raison du coup d'État militaire.