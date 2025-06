Tchad : des nominations au ministère de l’Eau et de l’Energie

Par décret N° 1261/PR/PM/MEE/2025 du 24 juin 2025, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après :



ORGANISMES SOUS TUTELLE



Société Tchadienne des Eaux (STE) :

Directeur général : M. YOUSSOUF FADOUL KOUYOU en remplacement de M. ADOUM FORTEY AMADOU, appelé à d'autres fonctions ;

Directeur général Adjoint : M. MAHAMAT YOUNOUS DJIBRINE, maintenu ;



Laboratoire National des Eaux (LNE) :

Directrice générale : Mme ACHE TAHAR SOUGOUDI en remplacement de Mme FATIME OUALA GAHOUA KANIKA, appelée à d'autres fonctions ;

Directeur général adjoint : M. MAHAMAT ALI ABDELKERIM ANNADIF, nouveau poste.

Directeur des qualités des Eaux : M. AKOINA MOURSAL, maintenu.

Direction Commerciale, administrative et financière : Directeur : M. ALI YOUSSOUF GALMAYE, maintenu.



Fonds National de l'Eau (FNE):

Directeur : M. ABDOULAYE SOULEYMANE NOURENE, maintenu ;

Directeur adjoint : M. MAHAMOUT MAHAMAT KARAMA, nouveau poste ;



Centre des Documentations et d'information géographiques (CDIG) :

Directeur général : M. ALI ABAKAR ALI en remplacement de LAMBA TEBADIGRE, appelé à d'autres fonctions ;

Directeur général Adjoint : M. DOUFIENE PALLAYE, nouveau poste.



Direction de la Cartographie et Gestions des données (DCGD) :

Directeur : M. BAGAMLA LAMTOIN en remplacement de M. ALI ABAKAR ALI, appelé à d’autres fonctions ;

Direction de la Gestion des Risques et de la Communication :

Directeur : M. MASSING MABOUNG en remplacement de M. BAGAMLA LAMTOIN, appelé à d'autres fonctions ;

Direction Commerciale, Administrative et Financière : M. ABDRAMANE HASSANE NASSOUR en remplacement de Mme ZOUVOURNE PAKI, appelé à d'autres fonctions ;



Autorité de Régulation du Secteur de l'Energie Électrique (ARSE) :

Directeur général : Dr HOUNO SOUGAR, en remplacement de M. JEAN PAUL MBATNA appelé à d'autres fonctions ;

Directrice générale adjointe : Mme AISSA NDOI SAKAL maintenue.



Agence pour le Développement de l'Electrification Rurale et la Maitrise de l'Energie (ADERM) :

Directeur général : M. YOUNOUS DAOUSSA MAHAMAT, maintenu ;

Directeur général adjoint : M. SOUMAINE DAOUD SOUMAINE en remplacement de Mme FALKHALLIA KOULAMALLAH, appelée à d'autres fonctions.



Agence Tchadienne de la Radioprotection et de la sûreté nucléaire (ATRSN) :

Directeur général : Dr BIGAOULA FRANÇOIS XAVIER, poste vacant ;

Directeur général adjoint : M. IDRISS MAHAMAT AHMAT en remplacement de M. SEBI BOKOR, appelé à d'autres fonctions.