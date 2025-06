Résultats du Baccalauréat 2025 au Tchad : un taux d’admission direct de 22,38 %

Certaines séries enregistrent des performances exceptionnelles. La série CA se démarque avec un taux d’admission direct de 64,10 %, suivie par les séries E (52,38 %), AB (44,76 %) et G2A (44,83 %). Ces séries techniques et scientifiques confirment leur potentiel en matière de réussite scolaire.



À l’inverse, la série D, la plus représentée avec 24 150 candidats, affiche un taux d’admission directe de seulement 11,72 %, et 19,69 % d’admissibles, soulevant des questions sur la qualité de l’encadrement ou la difficulté des épreuves.



Globalement, les résultats montrent une légère amélioration par rapport aux éditions précédentes, mais révèlent également des disparités importantes entre les séries. L’ONECS et les acteurs du système éducatif sont appelés à renforcer les dispositifs d’accompagnement, notamment dans les filières à faibles taux de réussite.