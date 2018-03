Tchad : échec de l’opération ville morte

L’opération ville morte lancée par plusieurs regroupements de l’opposition démocratique et appuyée par la société civile n’a pas été suivie à N’Djamena, ainsi que dans le reste du pays.



La vie a repris normalement son cours à N’Djamena avec l’ouverture des différents marchés de la capitale, et la circulation des bus de transport urbain et interurbain qui étaient omniprésents dans les principales artères. Les civils vaquaient normalement à leurs occupations de subsistances quotidiennes.



L’avenue Charles de Gaulle, mégapole économique de la capitale, préserve son atmosphère habituelle avec l’ouverture de toutes les institutions bancaires, des compagnies de téléphonie mobile et avec une circulation bondée.



Les différentes artères de la capitale tchadienne étaient fréquentées par de nombreux civils.



Cet énième échec de l’opposition et de la société civile s’explique par l’absence d’une organisation minutieuse de cet appel et d’une campagne de sensibilisation auprès de la masse sur le bien-fondé de cette action.



C’est un véritable désaveu populaire administré à l’opposition démocratique et à la société civile qui paient la facture de leur mauvaise conduite et de leur manque de base solide auprès de la masse.



Ces partis politiques de l’opposition démocratique et la société civile devront repenser leur stratégie, être plus proches de la population plutôt que d’attendre un moment donné pour demander sa bénédiction, et surtout dépolitiser certaines associations de la société civile pour partager le malheur du peuple tchadien.