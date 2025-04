Tchad : ex-conseillers et députés de la 4ème législature priés de restituer les passeports diplomatiques

Dans le respect des dispositions légales en vigueur en la matière, le secrétaire général de l'Assemblée nationale invite les ex conseillers nationaux, y compris celles et ceux élus députés de la 4ème législature de l'Assemblée nationale, de bien vouloir procéder à la restitution des passeports diplomatiques mis à leur disposition dans le cadre de l'exercice de leur mandat parlementaire.



Le communiqué rendu public à cet effet ce 24 avril 2025 mentionne que « cette restitution s'effectuera à la Direction du Protocole et de la Coopération Internationale, sise au Palais de la Démocratie, à Gassi, siège de l'Assemblée nationale. »