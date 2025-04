Tchad : inauguration de la microcentrale solaire de Guelendeng réhabilitée par l’ADERM

La ville de Guelendeng, chef-lieu du département de Mayo-Lemié, dans la province du Mayo-Kebbi Est, a connu ce vendredi 25 avril 2025 un moment fort de son développement énergétique, avec l’inauguration officielle de sa microcentrale solaire, entièrement réhabilitée par l’Agence pour le Développement de l’Électrification Rurale et de la Maîtrise de l’Énergie (ADERM).



Présidée par le ministre de l’Eau et de l’Énergie, Kanabé Marcelin, la cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs autorités locales, dont le maire de Guelendeng rural, Ahmat Siama, le sous-préfet de Guelendeng, Adoum Mahamat Ahmat, ainsi que le directeur général de l’ADERM, Younous Daoussa Mahamat.



Réhabilitée avec des équipements modernes, la microcentrale solaire dispose désormais d’une capacité de 120 kWc et d’un système de stockage d’énergie de 150 kWh. Ce projet, a rappelé le ministre, est une réponse directe à une doléance formulée par la population locale, lors de la visite du chef de l’État, le maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, en 2024.



« Ce projet est le symbole d’une promesse tenue et d’un engagement ferme des plus hautes autorités à garantir un accès équitable à l’énergie pour tous les Tchadiens », a déclaré Kanabé Marcelin. Il a souligné que cette réalisation s’inscrit dans le cadre du programme politique du président de la République, en particulier le chantier 7, sections 58 et 63, dédié à l’électrification rurale.



La relance de cette centrale représente une avancée significative pour les habitants de Guelendeng, dont l’accès à une électricité stable et durable était jusque-là limité. Selon le ministre, cette infrastructure énergétique contribuera à améliorer les conditions de vie des populations, à favoriser la création d’emplois et à renforcer la sécurité locale.



Le ministre a insisté sur la nécessité pour les bénéficiaires, les collectivités locales et les opérateurs économiques, de s’approprier pleinement ce projet. « L’électricité n’est pas un simple bien de consommation ; elle est un levier de développement qu’il faut préserver et utiliser de manière responsable », a-t-il martelé.



L’Agence pour le Développement de l’Électrification Rurale et de la Maîtrise de l’Énergie (ADERM) a été saluée pour sa conduite exemplaire du projet. Le ministre Kanabé Marcelin a félicité son directeur général, Younous Daoussa Mahamat, et son équipe, pour leur implication dans le développement énergétique du monde rural.



Prenant la parole, le directeur général de l’ADERM a souligné l’importance stratégique de cette réalisation pour la commune. « La réhabilitation de cette microcentrale offre une nouvelle fois l’occasion à la ville de Guelendeng de se développer », a déclaré Younous Daoussa Mahamat, mettant en avant le rôle de l’énergie comme moteur de croissance locale.



Le ministre a terminé son intervention en réaffirmant l’engagement du gouvernement de la 5ème République, dirigé par le Premier ministre Allah-Maye Halina, à poursuivre les efforts d’électrification sur l’ensemble du territoire tchadien. Il a remercié les autorités administratives, civiles, militaires et traditionnelles pour leur implication, ainsi que la population de Guelendeng pour son accueil chaleureux.



Cette inauguration marque une nouvelle étape dans la concrétisation de la vision présidentielle d’un Tchad connecté, moderne et équitable, où chaque citoyen, peu importe sa localité, a accès à une énergie propre et durable.