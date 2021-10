INTERNATIONAL Tchad : inondations dans la Tandjilé, l’Allemagne alloue 300 000 euros à l’OIM

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 22 Octobre 2021

Ces fonds permettront d’offrir de réhabiliter les structures d’hygiènes détruites, et de fournir des abris d’urgence et des articles ménagers essentiels aux personnes les plus affectées par les inondations.

La République Fédérale d’Allemagne a alloué 300 000 euros à l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), pour répondre aux inondations dans la province de la Tandjilé, dans le sud-ouest du Tchad. Ces fonds permettront à l’OIM d’offrir de réhabiliter les structures d’hygiènes détruites, et de fournir des abris d’urgence et des articles ménagers essentiels aux personnes les plus affectées par les inondations.



Les fortes pluies enregistrées cette année ont engendré de graves inondations à travers le Tchad. Dans la province de la Tandjilé, l’une des plus touchée, il y a eu plus de 32 000 maisons écroulées, laissant 160 000 personnes sans-abris, selon les autorités locales. Avec l’appui de l’Allemagne, et en coordination avec les acteurs humanitaires et les autorités, l’OIM offrira à 3 550 personnes ciblées 710 kits d’articles ménagers essentiels qui comprennent, entre autres, des effets pour l’hygiène personnelle, articles de cuisine et bâches.

En plus de cette aide, l’OIM appuiera la réhabilitation et la construction d’infrastructures d’hygiène telles que les latrines, les forages et points d’eau pour augmenter l’accès à l’eau potable et éviter la propagation des maladies. Malgré la récurrence des inondations et leur impact important sur les populations et leurs moyens de subsistance, la réponse humanitaire reste limitée et ponctuelle.



Le nouveau financement vient renforcer le partenariat entre l’OIM et l’Allemagne qui collaborent depuis 2011 pour répondre aux urgences humanitaires à travers le Tchad. En juillet dernier, l’Allemagne avait déjà alloué 209 000 dollars à l’OIM pour la réponse humanitaire dans le Sud du pays. « Nous sommes heureux de renforcer notre partenariat avec l’Allemagne », a déclaré Anne Schaefer, cheffe de mission de l’OIM au Tchad. « Cela nous permettra d’apporter cette aide vitale aux personnes affectées par les inondations dans le Sud du Tchad », a-t-elle ajouté.



Dans la province du Lac où plus de 400 000 personnes sont déplacées, l’Allemagne est l’un des principaux partenaires de la réponse humanitaire d’urgence de l’OIM. « Ce soutien est l’expression de la volonté du gouvernement allemand de soutenir le peuple tchadien dans cette épreuve de catastrophe naturelle. J'espère que ce financement contribuera à renforcer l'effort de l’OIM et qu’il aidera à garantir une meilleure prise en charge des personnes affectées par les dégâts dus aux inondation », a dit. Dr Gordon Kricke, ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne au Tchad.





