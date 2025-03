Tchad : interdiction de suivi des dossiers des carrières par les suiveurs des différents ministères

Une note de service porte interdiction de suivi des dossiers des carrières par les suiveurs des différents départements ministériels.



En effet, en application des décisions prises lors du point de presse du ministre de la Fonction publique et de la Concertation sociale, tenu le 12 mars 2025, relatif aux phénomènes d'arnaque des usagers de la Fonction publique, dans le cadre du suivi des dossiers des carrières des fonctionnaires et autres, l'inspection générale des services rappelle que l'accès à la Fonction publique est désormais interdit aux suiveurs et aux points focaux, à compter du 19 mars 2025.



Par ailleurs, l'inspecteur général des services instruit le service de sécurité du ministère à veiller au respect scrupuleux de la présente note.