Tchad : jusqu'à 131 milliards Fcfa d'aide de la Hongrie pour appuyer le développement

Péter Szijjártó, ministre des Affaires étrangères de la Hongrie, a souligné que cette coopération est indispensable pour aborder des défis communs tels que la migration illégale et la menace du terrorisme, qui affectent directement la sécurité européenne. Il a ajouté que la Hongrie, sous la présidence de l'UE24, s'engage à promouvoir des solutions pour freiner les flux migratoires illégaux.



Le partenariat inclut un programme de prêt d'aide liée, d'une valeur de 150 à 200 millions d'euros, pour soutenir des secteurs clés au Tchad, notamment l'agriculture, l'industrie alimentaire, l'approvisionnement en eau et la numérisation. En outre, l'initiative *Hungary Helps* alloue 1 million de dollars pour améliorer le système de santé tchadien. La Hongrie a également plaidé auprès de l'Union européenne pour un financement de 14 millions d'euros afin de renforcer les capacités de défense du Tchad, un aspect essentiel de la lutte contre le terrorisme et ses implications sur la migration.



Le ministre Szijjártó a réaffirmé l'importance de ce partenariat pour la stabilité de la région du Sahel et a exprimé la volonté de la Hongrie de contribuer activement à la sécurité et au développement du Tchad.