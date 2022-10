Tchad : l'UNESCO demande une enquête sur la mort du journaliste Orédjé Narcisse

« Je déplore la mort d’Orédjé Narcisse », déclare la Directrice générale. « Je demande aux autorités d’enquêter sur ce meurtre et de traduire les auteurs en justice ».



Orédjé Narcisse, qui travaillait pour Radio Cefod, une station de radio privée, a été abattu près de son domicile alors qu’il se rendait au travail. Son meurtre a eu lieu lors des affrontements opposant manifestants et forces de sécurité de la ville.



En 2020, l’UNESCO a publié un rapport sur la Sécurité des journalistes couvrant les manifestations, alertant sur le nombre croissant de journalistes tués lorsqu’ils couvrent des manifestations et appelant à les protéger.



L’UNESCO promeut la sécurité des journalistes au travers de campagnes de sensibilisation mondiale, d’un renforcement des capacités, ainsi que par un certain nombre de mesures, notamment dans le cadre du Plan d’action des Nations Unies sur la sécurité des journalistes et la question de l’impunité.