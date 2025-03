Tchad : l'ambassadeur d'Algérie en visite dans les locaux de la Maison des Médias du Tchad

Sur invitation du président de l'Union des Journalistes Tchadiens (UJT), Abbas Mahamoud Tahir, l'ambassadeur de l'Algérie au Tchad, Fayçal Djaouti, a effectué une visite privée dans les locaux de la Maison des Médias du Tchad, ce mercredi 18 mars 2025.



Cette visite a permis à l'ambassadeur algérien de recueillir les besoins et difficultés que rencontre le monde de la presse au Tchad.



Selon lui, cette entrevue a permis de discuter des sujets d'ordre commun dans le domaine de la presse, entre le Tchad et l'Algérie. Le diplomate algérien a indiqué que cette visite était également pour lui, une occasion rêvée de réitérer les relations historiques et profondes entre les deux pays dans tous les domaines, y compris celui de la presse.



L'ambassadeur Fayçal Djaouti a rappelé que l'Algérie contribue à former modestement des journalistes tchadiens, dans le cadre des bourses de coopération qu'elle octroie chaque année au Tchad. Pour lui, cette rencontre visait également à mieux se connaître davantage, et ainsi qu'à explorer les possibilités d'ouverture des chantiers que les journalistes tchadiens souhaiteraient développer avec leurs homologues algériens.



« Il y a beaucoup de sujets de préoccupation commune liés à la coopération et à vos activités, notamment dans un contexte régional et international de plus en plus menaçant pour les deux pays », a-t- indiqué. Profitant de l'occasion, l'ambassadeur Fayçal Djaouti, a appelé les journalistes à la vigilance, par rapport aux écrits et à l'information, car, dit-il, c'est l'avenir des deux pays qui en dépendrait.



Enfin, il a assuré que son pays marquera toujours sa disponibilité à accompagner les journalistes tchadiens dans le cadre de cette coopération.