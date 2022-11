Tchad : l'expertise du CEDPE sollicitée dans la lutte contre le terrorisme

Une réunion s’est tenue ce 16 novembre au Centre d’Etudes pour le Développement et la Prévention de l’Extrémisme (CEDPE). Cette rencontre a réuni l’équipe du Centre et une délégation composée d’un membre du bureau des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme, le consultant régional de l’ONUDC et un haut cadre du ministère de la justice, de l’administration pénitentiaire, par ailleurs point focal de l’ONUDC au Tchad, rapporte le CEDPE.



Cette rencontre a connu la participation de : Baret Karchidi, membre du bureau des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme basé aux Etats-Unis, Amadou Morou, consultant régional de l’ONUDC, par ailleurs expert en coopération judiciaire et prévention du terrorisme, Grégoire Baïdjé, point focal de l’ONUDC au Tchad, Agassiz Baroum, ancien vice-président du CEDPE, Caroline Ndimendoude, coordonnatrice du CEDPE et Lamana Nadji Désiré, coordonnateur du Réseau des Organisations de la Société Civile du Bassin du Lac Tchad (ROSC).



A cette occasion, Baret Karchidi, a expliqué l’objet de leur visite, tout en félicitant le CEDPE pour le travail exceptionnel qu’il effectue sur le plan national, ainsi que dans la sous-région. Pour lui, le centre est une référence en Afrique car ses échos sont entendus jusqu’aux Etats-Unis.



De manière générale, cette visite intervient dans le cadre des consultations des différentes parties prenantes devant aboutir à l’élaboration et la mise en place d’une stratégie conjointe de stabilisation du bassin du Lac Tchad. Ce projet prend en compte essentiellement tous les pays du bassin du Lac Tchad (CBLT), fortement touchés par les exactions de la nébuleuse.



Par ailleurs, cette stratégie consiste à travailler sur les retournés (volontaires ou capturés) de Boko Haram et de l’Etat islamique de façon générale, de manière à assurer leur réhabilitation suivant une méthodologie scientifique et sans risque. Il s’agit du triage, de la poursuite (si nécessaire) et la réinsertion en définitive. Etant donné que chacun pays a ses particularités, cette stratégie régionale sera adaptée à chaque contexte. Celle du Tchad fera l’objet d’un atelier vendredi 18 novembre 2022 au Radisson Blu.



Après l’intervention de Baret Karchidi, les participants à la réunion se sont livrés à un échange ouvert et participatif sans protocole et stéréotype. Il ressort de ces échanges, que pour le cas du Tchad, il manque : une coordination entre les différentes parties prenantes qui travaillent sur la question du terrorisme et des retournés, comme c’est le cas par exemple au Niger et au Nigéria où il existe une coopération judiciaire et policière ; un mécanisme de poursuite rassurant et bien établi ; des cadres de triage formels.



A l’exception d’une commission qui vient d’être créée dans la région du Lac pilotée par le gouverneur. Cette commission est composée de plusieurs corporations étatiques mais ne dispose pas d’un statut formel.