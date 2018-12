Tchad : l'opposition et la société civile critiquent la visite de Macron

Le président français Emmanuel Macron a entamé ce samedi 22 décembre une visite officielle de 48 heures au Tchad. Il va s'entretenir dimanche 23 décembre avec le président Idriss Deby au Palais présidentiel sur la lutte contre le terrorisme au Sahel, notamment Boko Haram dans le bassin du Lac Tchad, et la situation sécuritaire en RCA.



Cette visite du président français est considérée comme un gage de soutien de la France au régime du président Deby dans la lutte contre le terrorisme, au mépris des droits de l’homme. Le président Emmanuel Macron a choisi son camp conformément à la philosophie globale des présidents français qui ont l’habitude de se pencher en faveur d'un pouvoir très peu recommandable en place, a indiqué à Alwihda Info le secrétaire général de Parti pour les Libertés et le Développement (PLD), Mahamat Ahmat Alhabo.



« On n’attend absolument rien de la visite du président Macron au Tchad parce qu’il ne dira rien à son homologue sur la situation politique au Tchad. La France ne s’intéresse qu’aux problèmes sécuritaires c’est-à-dire comment préserver les intérêts économiques et stratégiques de la France, et Deby joue bien ce jeu-là. Pour la France, c’est leur meilleur allié », explique Mahamat Ahmat Alhabo.



Le président de l’Union Nationale pour la Démocratie et le Renouveau (UNDR), Saleh Kebzabo dément toute rencontre prévue entre le président français et l’opposition démocratique à N’Djamena. Saleh Kebzabo affirme que la visite du président Macron vise à renforcer Déby dans son pouvoir anti-démocratique et dictatorial, caractérisée par la mauvaise gouvernance et la privation des libertés.



« Nous n’attendons rien de la visite de Macron au Tchad parce qu’il est venu renforcer Deby, le champion de la lutte contre le terrorisme. Ce n’est pas ça qui nourrit les tchadiens mais ça renforce le pouvoir de Deby. Nous continuons à lutter pour défendre l’opposition démocratique », martèle Kebzabo.