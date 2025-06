Tchad : la HAMA s’insurge contre les contenus pouvant envenimer les crises sécuritaires

« La Haute Autorité des Médias et de l'Audiovisuel (HAMA) constate avec regret que certains médias diffusent et/ou publient des contenus susceptibles d'envenimer les crises sécuritaires qui ont provoqué plusieurs morts dans certaines provinces du pays.

En effet, il ressort des observations réalisées par la HAMA ce mois que ces médias diffusent et/ou publient des contenus stigmatisant certaines communautés, et les assimilant à des acteurs déterminants dans les conflits intercommunautaires alors qu'aucune décision judiciaire n'a été prononcée pour étayer ces propos.

La HAMA appelle les médias et les journalistes à se prémunir contre tout dérapage par la maîtrise et l'application des outils nécessaires à la construction d'une information responsable, équilibrée, respectueuse des droits humains et participant à la cohabitation pacifique, ainsi qu'à la consolidation de la paix et du vivre ensemble.

La HAMA invite, en outre, tous les responsables des médias, toutes catégories confondues, à faire preuve de prudence et de professionnalisme dans la collecte, le traitement, la diffusion et/ou la publication de l'information ».



Telle est la teneur du communiqué officiel, publié ce 24 juin 2025 par la HAMA, et signé par le secrétaire général, Félicien Alladoum Radingaye.