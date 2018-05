Tchad : la Haute Autorité des Médias et de l'Audiovisuel va remplacer le HCC

Le président de la République s'apprête à promulguer l'ordonnance portant création de la Haute Autorité des Médias et de l'Audiovisuel (HAMA). L'HAMA remplacera désormais le Haut Conseil de la Communication (HCC). Cette mutation annonce des nouveautés dans la régulation des médias.



Cette nouvelle institution est l'une des recommandations du forum national inclusif. Le président de l'actuel organe de régulation a souligné que les journalistes l'avaient déjà sollicité, lors des états généraux de la presse en 2009. C'est donc une nouvelle ère qui commencera avec la HAMA, "une ère où la compétitivité sera la règle".



"Dans la régulation des médias au Tchad, la Télé Tchad n'aura plus le monopole. Il y aura d'autres chaines de télévision qui vont s'installer au Tchad. Certaines auront leur siège à N'Djamena, au Tchad, et d'autres en dehors du territoire tchadien. Nous allons exiger des compétences de professionnalisme des journalistes qui travaillent dans les journaux. Ne peut être journaliste que celui qui sort d'une école de journalisme, ou celui qui a au moins un diplôme de l'enseignement supérieur minimum de deux ans. Il n'y aura plus d'aventurier dans les rédactions", a souligné l'actuel président du HCC.



La création de la Haute Autorité des Médias et de l'Audiovisuel va également marquer la reconnaissance par les autorités du secteur de la presse en ligne.