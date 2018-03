Tchad : la coalition des Jeunes Leaders présente sa candidature à la présidence du CNCJ

Le président de l’Association des Jeunes Tchadiens (AJT), soutenu par la coalition des Jeunes Leaders, Mahamat Souleymane Djibrine a annoncé officiellement, ce samedi 17 mars 2018, au quartier Moursal, sa candidature au poste de la présidence du Conseil National Consultatif de la Jeunesse (CNCJ). Sa candidature est placée sous la vision « Quel Tchad pour la jeunesse et quelle jeunesse pour le Tchad ?».



Ce candidat de la coalition des Jeunes Leaders entend mettre son expérience de terrain, ses compétences techniques et opérationnelles en termes d’élaboration et de conduite d’action en faveur de la jeunesse tchadienne. Le président de l’Association des Jeunes Tchadiens (AJT) , soutenu par la coalition des Jeunes Leaders, Mahamat Souleymane Djibrine se dit investi de cette confiance. Conscient de l’opportunité historique qui leur est aujourd’hui offerte avec la volonté politique d’appuyer la jeunesse, et surtout la tenue prochaine du Congrès du Conseil National Consultatif de la Jeunesse(CNCJ). il se permet de proposer sa riche expérience au service de la jeunesse du Tchad pour la présidence de cette prestigieuse institution.



Par ailleurs, il s’engage à tout mettre en œuvre pour la réunification de la jeunesse à travers, entre autres, une nouvelle dynamique du Conseil National Consultatif de la Jeunesse (CNCJ) à travers son institutionnalisation, le plaidoyer pour la célébration d’une semaine nationale de la jeunesse, avec une journée nationale de la jeunesse qui sera fériée et chômée pour mettre en évidence le rôle central de la jeunesse et le brassage entre les jeunes.



« Au-delà du cadre institutionnel idéal permettant l’épanouissement de la jeunesse, il importe d’envisager l’orientation de celle-ci en vue de son autonomisation non seulement pour résorber le chômage, mais surtout faire d’elle, une actrice majeure de la création de richesse. L’opportunité nous est offerte de répondre à cette préoccupation multidimensionnelle en portant notre voix pour ce Tchad dans lequel nous occuperons une place de choix, mais aussi et surtout pour nous mettre au service de ce Tchad que nous respecterons et bâtirons avec maturité, engagement et citoyenneté. La concrétisation de ce cadre idéal dépend de nous », a souligné le président de l’Association des Jeunes Tchadiens (AJT), épaulé par une coalition des Jeunes Leaders, regroupant plusieurs associations de jeunes.