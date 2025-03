Tchad : la délégation provinciale de l'Education nationale de N'Djamena expose ses défis et besoins

La délégation provinciale de l’Education nationale pour la commune de N'Djamena a tenu une rencontre d'information et d'échange avec des administrateurs délégués et les mairies locales ce 18 mars 2025 au gouvernorat. Il s’agissait d'expliquer le processus de passage des élèves d’un niveau à un autre, et d’exposer les défis rencontrés dans le secteur éducatif dans l'année 2024.



Cette initiative, portée par la directrice générale du gouvernement auprès de la commune de N’Djamena, visait à sensibiliser la population sur le système d’orientation scolaire, notamment le passage des élèves du primaire au secondaire, en l'absence de concours d’entrée en 6ème.



Selon le Dr Mahamat Djibrine Saleh, délégué provincial de l’Education nationale pour la commune de N’Djamena 1, cette rencontre a permis aux différents délégués de s’exprimer sur les problèmes qu’ils rencontrent sur le terrain.



Parmi les préoccupations majeures soulevées, figure le manque d’infrastructures scolaires. « Nous avons demandé aux maires et aux administrateurs délégués des différentes communes de mettre à disposition des terrains pour la construction d’établissements scolaires.



Cependant, ces espaces ont été morcelés et occupés par des citoyens, rendant difficile la récupération de ces terrains pour l’éducation », a-t-il déclaré.



Face à cette situation, les autorités locales ont été sollicitées pour trouver des solutions permettant de préserver et d’allouer des terrains aux infrastructures éducatives. La rencontre a également été l’occasion pour les acteurs du secteur éducatif, de formuler leurs doléances et d’attirer l’attention sur d’autres défis, tels que le manque de matériel pédagogique et d’enseignants qualifiés.



Enfin, les échanges ont permis de poser les bases d’une réflexion commune sur l’amélioration du système éducatif à N’Djamena, avec l’implication des différentes parties prenantes.