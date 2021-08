SPORTS

Tchad : la pétanque prend ses marques

Alwihda Info | Par Mbainaissem Gédéon - 26 Août 2021

VIDÉO. Un sport et en même temps un jeu, la pétanque intéresse de plus en plus les tchadiens. À N'Djamena par exemple, il y a un grand club à Sabangali, un petit club à Atrone et dans d'autres quartiers. À N'Djari, dans le 8ème arrondissement, des jeunes se réunissent tous les soirs pour jouer. "C'est un jeu de distraction pratiqué par des personnes qui sont dans l'armée le plus souvent. On y a pris gout à travers les grands frères", explique un joueur.