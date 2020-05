Tchad : la zone de défense et de sécurité n°10 a un nouveau commandant

Le nouveau commandant de la zone de défense et de sécurité n° 10 a été installé ce lundi 11 mai par le chef d'état-major adjoint de l'armée de terre, au cours d'une cérémonie organisée à la caserne militaire de la zone n° 10 à Am Timan.



C'est en présence du secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara représentant le gouverneur, des chefs de services, et autorités traditionnelles que cette installation a eu lieu.



Au terme du décret n° 036 du 04 février 2020, le colonel Daoud Sandal Mahamat Itno, est nommé Commandant de la zone de défense et de sécurité n° 10, en remplacement du général de brigade Mahamat Souleymane Ali.



C'est à 9 heures que le chef d'état-major adjoint de l'armée de terre, le général de brigade Ismaïl Ibrahim Hassaballah a passé la revue des troupes avant de procéder à l'installation officiellement du nouveau commandant de la zone de défense et de sécurité n° 10.



Installant le nouveau commandant de la zone, le chef d'état-major adjoint a instruit les officiers, sous-officiers et hommes de rang, de reconnaître désormais comme leur chef, le colonel Daoud Sandal Mahamat Itno. « Vous lui obéirez à tout ce qu'il vous commandera dans l'exécution de la loi et du règlement militaire », a-t-il fait savoir.



Après la remise de l'étendard, le nouveau commandant de la zone n° 10 prend officiellement les commandes de ses nouvelles fonctions.



En respect strict aux mesures édictées par le gouvernement pour faire face au Covid-19, la cérémonie a été organisée dans l'enceinte de la caserne de la zone de défense n° 10.