Tchad : le CESCE lance une consultation des acteurs communaux sur la prévention des inondations

Dans le cadre de ses missions de suivi et d’évaluation des politiques publiques, le Conseil Économique, Social, Culturel et Environnemental (CESCE) a lancé, ce 24 juin 2025, une consultation des acteurs communaux.



L’objectif de cette initiative est de collecter des données actualisées sur l’état d’avancement des communes urbaines de N’Djamena en matière de prévention des inondations. La rencontre s’est tenue dans les locaux du CESCE. Une séance de travail a réuni le président du CESCE, Dr Ahmat Mbodou Mahamat, et les maires des différentes communes de N’Djamena autour de cette problématique cruciale.



Dans son intervention, Hassane Abatha, chef du service communication du CESCE, a exprimé l'urgence de la situation : « C’est avec un profond sens de responsabilité que nous accueillons cette rencontre. Nous ne sommes pas réunis pour un simple échange, mais pour un moment décisif de concertation et d’action face à un défi qui nous concerne tous : celui des inondations. »



Il a rappelé que les communautés sont régulièrement confrontées à des conséquences désastreuses : « Chaque année, des familles sont déplacées, des infrastructures endommagées et des vies bouleversées. Face à cette réalité, il est impératif d’unir nos efforts, de mutualiser nos expertises et d’élaborer des stratégies efficaces et durables. »



Selon Hassane Abatha, cette rencontre a été initiée sous l’impulsion du président du CESCE, Dr Ahmat Mbodou Mahamat, dans un esprit de concertation ouverte et constructive. Prenant la parole, le président du CESCE a remercié l’ensemble des acteurs municipaux pour leur engagement.



Il a insisté sur l’importance d’échanger à cœur ouvert pour élaborer des solutions concrètes : « Cette rencontre devrait se poursuivre sous forme de réflexions continues, mais il est surtout question d’agir rapidement dans les semaines à venir pour éviter que les populations ne soient à nouveau victimes des inondations. »