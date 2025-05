Tchad : le Procureur de la République s’exprime sur les 3 détenus décédés dans le cadre des événements de Mandakao

Ce 27 mai 2025, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de N’Djamena, Oumar Mahamat Kedelaye, a tenu un point de presse important pour informer l’opinion publique sur le décès de trois personnes interpellées dans le cadre des événements survenus à Mandakao, village situé à 18 km de Beinamar (Logone Occidental).



Les défunts faisaient partie des 84 personnes arrêtées et transférées à N’Djamena pour raison de sûreté publique.



Les décès concernent : Ndiguemel Albert, décédé des suites d’une pathologie pulmonaire préexistante ; Alanodji Elvis, décédé d’une hémorragie interne liée à un hématome antérieur à son incarcération ; Djetargoto Thomas, décédé suite à une déshydratation sévère.



Le Procureur a précisé que toutes les autopsies ont été menées en présence du chef de communauté des détenus, et qu’un quatrième détenu, Djelassem Kaoss, est également décédé le 26 mai à l’hôpital, pour des raisons naturelles, selon le certificat médical.



En réponse à la situation, quatre médecins ont été mobilisés dès le 24 mai, pour évaluer la santé des détenus restants, et une équipe sanitaire poursuit actuellement son travail dans la maison d’arrêt. Le parquet a présenté ses condoléances aux familles endeuillées, et a autorisé l’inhumation des corps.