Tchad : le SYMET interpelle le gouvernement de prendre en considération leurs revendications

Le 14 mars 2025, Dr Moussa Kalli, le président du Syndicat des Médecins du Tchad (SYMET), a organisé un point de presse pour faire part des raisons qui ont conduit à la grève des médecins, qui s'est tenue du 10 au 13 mars 2025 sur l'ensemble du territoire national, avec un service minimum assuré.



Lors de cette conférence, le Dr Kalli a expliqué que cette grève était motivée par des revendications légitimes et essentielles, pour l'amélioration des conditions de travail des médecins et du système de santé au Tchad.

Il a précisé que le SYMET avait formulé trois demandes principales auprès des autorités : l'octroi d'un statut particulier pour les médecins, le paiement des arriérés de primes, et l'intégration des médecins en chômage.



Le président du SYMET a notamment souligné que la question du statut particulier des médecins n’a reçu aucune réponse satisfaisante de la part des autorités rencontrées jusqu’à présent.



Face à cette situation, le Syndicat appelle le gouvernement à prendre des mesures immédiates pour répondre à ces revendications cruciales. En outre, il a insisté sur l'importance de l'engagement personnel du président de la République, pour résoudre ce problème, notamment la question du statut des médecins.



Enfin, dans un esprit de dialogue, le Syndicat a exprimé sa volonté d’ouvrir une discussion avec les autorités, dans l’intérêt des patients, de la dignité de la profession médicale, et pour l’avenir de la santé au Tchad.