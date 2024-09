Tchad : le commandant de la FMM rend visite aux troupes en première ligne à Mallam Fatori

Le commandant de la Force Multinationale Mixte (FMM), le général de division Ibrahim Ali, dans une démonstration significative de soutien et de solidarité, a effectué une visite opérationnelle à Mallam Fatori, où il a félicité les troupes du secteur 3, pour leur bravoure et leur résilience exceptionnelle.



La visite fait suite au succès enregistré par les troupes, après avoir repoussé une attaque féroce de Boko Haram dans leur zone d'action.



Il a exprimé son admiration pour la performance des troupes, soulignant les pertes substantielles infligées aux terroristes. Il a exhorté les soldats à garder leur courage, et à s'appuyer sur leur récent succès, soulignant que la complaisance ne doit pas s'installer.



Le général Ali a déclaré que leur bravoure et leur résilience, face à l'adversité sont louables. Cependant, il les a exhortés à ne pas se reposer sur leurs lauriers, qu'ils continuent de démontrer le même niveau de courage et de détermination dans chaque rencontre.



Il a également souligné l'importance de la discipline et du travail d'équipe, notant que ces qualités sont le fondement de l'efficacité militaire. « La discipline est l'essence même du métier de soldat. Elle garantit que les ordres sont suivis en entraînant une cohésion au sein de la troupe. Sans elle, nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs », a-t-il ajouté.



Il a assuré aux troupes que leurs défis opérationnels et administratifs avaient été reconnus. Le général de division Ibrahim Ali a révélé que des efforts sont en cours pour renforcer leurs capacités, notamment la fourniture de matériel et de la technologie militaire de pointe pour améliorer la collecte du renseignement et les opérations de lutte contre le terrorisme dans la région du lac Tchad.



Cette visite fait suite à une contre-attaque bien coordonnée des troupes de la FMM à Mallam Fatori le 21 septembre 2024, qui a entraîné des pertes énormes pour la secte Boko Haram. Ce succès enregistré a été un important stimulant moral pour les troupes et un témoignage de leur formation et de leur dévouement.



La visite du commandant de la force a non seulement servi à féliciter les troupes, mais aussi à renforcer l'engagement des dirigeants de la FMM à soutenir et à équiper ses soldats dans la lutte continue contre le terrorisme.