Tchad : le coût du pèlerinage 2018 revu à la baisse par la commission d’organisation

Le président de la commission permanente chargée de l'organisation du Hadj et de la Oumra, Idriss Doukouni Adiker a officiellement annoncé, ce vendredi 16 mars 2018, au Restaurant de la Place de la Nation, le lancement des activités du pèlerinage 2018.



Le coût du pèlerinage est revu à la baisse, soit 1.550.000 FCFA en prenant en compte le paramètre économique comparé à celui de l'année précédente qui était de 1.900.000 F CFA.



Ce prix prend en compte beaucoup de paramètres en passant par l’hébergement à Medine, à Makkah, le transport international, la restauration, le transport inter-urbain, la restauration à Mina et Arafa, le séjour à Mina et Arafa, la prise en charge sanitaire ainsi que les dispositions sécuritaires pour permettre d'assurer la bonne tenue dans de bonnes conditions du Hadj.



Dix agences qui ont été prises en compte tandis que la restauration des 30 jours est conforme à la restauration tchadienne.



Le président de la commission permanente chargée de l'organisation du Hadj et de la Oumra, Idriss Doukouni Adiker indique que le souci principal reste d’organiser un hadj à moindre coût qui cadre avec le principe fondamental de bien assurer le Hadj.