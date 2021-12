Tchad : le festival Dary, une interpellation en faveur du dialogue national inclusif

La ministre de la Culture, Achta Djibrine Sy, a indiqué que le festival Dary est un véritable rendez-vous de la diversité culturelle des communautés tchadiennes. C'est aussi une tribune dédiée au métissage des cœurs, à la reconnaissance et à la régulation de la dignité des vies humaines.



"Le festival permet non seulement d'être fier de sa culture mais aussi de cultiver la complémentarité qui permet de transcender nos différences", a dit la ministre. Pour elle, le concept Dary exprime la revendication de l'appartenance à la cité de Toumaï. Il exprime également un sentiment de responsabilité incombant à chaque fils et chaque fille du Tchad de protéger, de conserver et de léguer à la génération future, le patrimoine culturel immatériel.



Achta Djibrine Sy a souligné que la tenue de ce festival est un appel aux cheveux de la mère patrie, une interpellation pour une grande contribution du gouvernement, des opérateurs économiques, socio-culturels et des citoyens de bonnes volontés pour capter l'attention des esprits et des cœurs en faveur d'un dialogue national inclusif sincère pour une unité nationale et une paix durable.



Dary est un instrument pour arrondir les angles de contradiction et de divergence entre les différentes composantes et tous les acteurs politiques du Tchad en cette période de transition, a indiqué Achta Djibrine.



Achta Djibrine a mentionné que les arts culturels sont les arts d'un peuple et leur influence est inexprimable. Il sont considérés comme un moyen de consolidation de la paix et de la stabilisation socio-économique. La ministre a lancé un appel à la volonté politique pour la validation et la réussite du leadership culturel.