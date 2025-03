Tchad : le général Kessou Pala prend le commandement de la Zone de Défense N°06 à Fada

Le chef d’Etat-major adjoint de l’Armée de terre, le général Ismail Ibrahim Hassan Allah, a procédé hier, lundi 17 mars 2025, à Fada, dans la province de l’Ennedi Ouest, à l’installation du nouveau commandant de la Zone de Sécurité et de Défense N°06.



En effet, un remaniement a été effectué au sein du commandement de la Zone de Défense N°06. Le général de brigade Kessou Pala, nommé par décret N° 0107 du 25 février 2025, prend désormais les commandes de cette Zone, en remplacement du général Mahamat Ibrahim Abdoulaye, qui occupait ce poste depuis plus d’un an.



La cérémonie d’installation s’est déroulée en présence des autorités civiles, administratives et militaires de la province.