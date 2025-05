Tchad : le maire de la commune du 7ème salue le courage du ministre de la Jeunesse

Suite à la réussite de l'organisation de la cérémonie marquant l'inauguration du stade olympique Maréchal Idriss Deby Itno, situé dans la commune du 7ème arrondissement, le maire de ladite commune Adoum Hassan Djimet a décerné le 27 mai 2025, une attestation de reconnaissance au ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïde Hamid Lony.



La cérémonie s'est déroulée dans les locaux du ministère de la Jeunesse.



En lui remettant l'attestation, le maire de la commune du 7ème arrondissement Adoum Hassan Djimet a exprimé sa reconnaissance pour le courage et l'engagement du ministre de la Jeunesse, pour avoir fait de ce projet, un événement exceptionnel.



En réceptionnant cette attestation, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïde Hamid Lony s’est heureux pour cette distinction. Il tient à remercier le maire de la commune du 7ème arrondissement qui a joué pleinement son rôle, et remercie les Chinois et l'entreprise Encobat.



Il en est de même du maire du 4ème arrondissement qui s'est jeté dans l'eau pour mobiliser certains influenceurs. Enfin, il remercie également le comité et félicite tout le monde pour cette réussite