Tchad : le ministre du pétrole Béchir Madet rappelle à l'ordre

Le Ministre du Pétrole et de l’Énergie, Bechir Madet a fait, ce vendredi 19 janvier 2018, à la Bourse du Travail, une communication lors d’une rencontre avec les diffferents responsables et le syndicat dudit ministère.



Cette rencontre a pour objet de faire le point sur les maux qui minent le fonctionnement régulier du service public de l’État au sein du ministère du pétrole et de l’énergie, et de fixer les orientations pour relever les défis de cette année 2018.



Les maux qui perturbent le fonctionnement régulier dans ce département ministériel sont, entre autres, la lourdeur ou la célérité dans le traitement des dossiers sans aucune rigueur, ou encore le manque de considération pour les partenaires ou investisseurs qui veulent investir au pays.



Le ministre du Pétrole et de l’Énergie, Bechir Madet indique que l’objectif de cette rencontre est, somme toute, de rendre plus dynamique le travail des cadres et agents du ministère pour contribuer vivement au développement du pays.



« En lieu et place de la modernisation de l’administration qui nécessite tant de moyen en ressources humaines, financières et matérielles, nous avons en l’état actuel de la crise choisi la redynamisation afin de permettre au personnel du ministère de se mettre au travail, en vue d’une gestion efficace et efficiente de l’administration. Désormais à compter de cette réunion, ne franchiront que les cadres et agents qui viennent travailler pour servir l’État et se comporter dignement et honnêtement car les couloirs du Ministère du pétrole et de l’Énergie ne doivent pas servir de lieu de marchandage. Nous devons bannir de notre langage des formules telles que "où est ma part?" avant le traitement d’un dossier », recommande-t-il.