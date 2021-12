SPORTS

Tchad : le parcours de Idriss Dokony Adiker, candidat au COST

Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 9 Décembre 2021

Idriss Dokony Adiker est officiellement candidat à la tête du Comité olympique et sportif tchadien (COST). Il présente une vision nationale à travers un plan d'action pour les quatre prochaines années. Le plan se veut ambitieux et prend en compte les aspirations de toutes les fédérations et associations nationales sportives.