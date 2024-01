Tchad : le président Mahamat Idriss Deby Itno de retour de la visite officielle en Russie

Le président de Transition, président de la République, chef de l’Etat, général Mahamat Idriss Deby Itno a regagné N’Djamena en début de soirée après une visite officielle de 48 heures en Russie.



Au cours de cette visite, le chef de l’Etat s’est entretenu avec le président de la République Fédérale de Russie, Vladimir Poutine avec qui ils ont fait le tour d’horizon de la coopération bilatérale et les perspectives de sa redynamisation.



A son arrivée, à l’aéroport international Hassan Djamous, le président de la République a été accueilli par le Premier ministre, chef du gouvernement de Transition, Dr Succès Masra, le chef d’Etat-Major général des Armées, quelques membres du gouvernement, le ministre d’Etat, secrétaire général de la présidence, le directeur de Cabinet civil adjoint, le chef d’Etat-Major particulier adjoint, le conseiller à la sécurité et Mme le maire de la ville de N’Djamena.



