Tchad : les ambassadeurs des États de l'AES s'entretiennent avec le ministre d'État chargé des Affaires étrangères

Les ambassadeurs des trois pays de l'Alliance des États du Sahel (AES) au Tchad ont été reçus en audience ce jeudi 03 avril 2025 par le ministre d'État, ministre des Affaires Etrangères, de l'Intégration Africaine et des Tchadiens de l'Étranger, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul.



Cette audience accordée à Boukaré Zoungrana du Burkina Faso, Bougouri Diatigui Diarra du Mali et Aboubacar Hassane Dan Sokoto du Niger, s'inscrit dans les démarches visant à maintenir de bonnes relations entre ces États et le Tchad. Cette entrevue leur a permis d'informer le ministre d'État, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, de l'existence d'un cadre de concertation tripartite (ambassadeurs du Burkina Faso, du Mali et du Niger) au Tchad, en rapport avec les actions de l'AES.



Une information qui, en raison des règles de courtoisie internationale, a bénéficié de la haute attention du ministre d'État. Dans un contexte marqué par des défis sécuritaires, notamment le terrorisme transfrontalier et international, ces quatre pays du Sahel (Burkina Faso, Mali, Niger et Tchad) doivent se consulter régulièrement pour y faire face.



Il faut rappeler que l'AES est une alliance sous-régionale créée le 6 juillet 2024 par les États du Burkina Faso, du Mali et du Niger.