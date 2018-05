Tchad : les avocats en colère projettent d'organiser une marche pacifique

Les avocats du Tchad ont entamé une grève sèche à compter de ce lundi 28 mai jusqu'au mercredi 30 mai sur l'ensemble du territoire national pour protester contre le tir effectué par les éléments de la gendarmerie sur le véhicule de l'un de leur collègue.



L'incident a eu lieu il y a quelques jours à Doba, alors que l'avocat transportait dans son véhicule trois de ses clients libérés par la justice.



Le tir aurait été effectué sur instruction du commandant adjoint de la légion de la gendarmerie nationale et du gouverneur du Logone Oriental, d'après le bâtonnier de l'ordre des avocats du Tchad. Les avocats entameront demain mardi une marche pacifique à la Place de la Nation, point de départ, pour effectuer une descente au ministre de la Défense et celui de l'Intérieur. Ils veulent transmettre une pétition de colère et exigent que le commandant adjoint de la légion de la gendarmerie et le gouverneur du Logone Oriental, Adam Noki Charfadine soient démis de leurs fonctions, et mis à la disposition de la justice pour qu'ils répondent de leurs bavures, d'après eux.



On assiste à une multiplication des remous sociaux qui se transforment progressivement en une fronde contre le régime du président Idriss Déby, un allié inconditionnel des occidentaux dans la lutte contre le terrorisme islamiste au Sahel.